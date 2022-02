Thibault De Smet grapt zich in harten van Beerschotpubliek: "Twee opties: kopje-onder gaan of je erover zetten"

Thibault De Smet werd de voorbije maanden al vaker stevig op de korrel genomen door de aanhang van Beerschot. Ook tegen Kortrijk werd de linksachter het mikpunt van spot op het Kiel.

Na de vroege tegentreffer van Moreno kreeg De Smet door een deel van het publiek de zwarte piet toebedeeld. Toen de motor van Beerschot op toerental kwam, galmde er een cynische 'Thibault Gouden Schoen' door de tribunes. De huurling van Stade Reims toonde zich erg professioneel en reageerde na de match met een kwinkslag, door zijn schoen ostentatief te tonen aan zijn fans.

"Fijn was het zeker niet, maar dan heb je twee opties. Ofwel ga je kopje-onder, ofwel probeer je je daarover te zetten. Tom Pietermaat is me komen zeggen dat het publiek hier wel vaker hevig kan zijn en dat ik het moest relativeren. Dat is gelukt en ik denk dat iedereen in de kleedkamer blij voor me was", vertelt De Smet in HLN.

Dankzij de driepunter tegen Kortrijk leeft Beerschot alweer op hoop. "Vanderidt bracht ons plezier en duidelijkheid. Ik blijf optimistisch: we geloven echt nog in het behoud."