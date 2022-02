Bedoelingen Duchâtelet duidelijk: "Titel aan Standard geven", maar ook andere gevolgen

Roland Duchâtelet dropte een stevige bom met te stellen dat de competitie van 2013-14 in de Jupiler Pro League vervalst werd.

Voor Duchâtelet is de bedoeling vrij simpel. “Eerst en vooral: dat de titel aan Standard gegeven wordt. Dat verdienen de fans van die club”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik wil ook dat er in het voetbal opnieuw een gezondere situatie ontstaat. Er is een probleem bij de clubs, vind ik. Als we willen dat het Belgische voetbal beter wordt, moeten we niet verder doen op deze manier.”

Hij haalt ook naar Bayat. “De clubs hebben de broer van Mogi zelfs bondsvoorzitter gemaakt... Enfin, mocht ik de Belgische voetbalbond of de Pro League zijn: ik zou klacht indienen tegen onbekenden. Het zou zelfs nalatig zijn om dat niet te doen. Ik hoop dat iedereen deze zaak eindelijk ernstig neemt.”

De advocaat van Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku, meester Jean-Louis Dupony, reageerde in naam van zijn cliënten op de gebeurtenissen.

De gevolgen zouden veel meer dan enkel een titel kunnen zijn. “Als de competitie gemanipuleerd is - wat de strafrechter zal moeten vaststellen - dan hebben de Standard-spelers morele en materiële schade geleden, denk ook aan premies gekoppeld aan de titel en Champions league-deelname”, klinkt het.