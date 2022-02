Onuachu scoort in jubileummatch maar andere Genk-speler gaat met de man of the match award lopen tegen KV Mechelen

A walk in the park was het voor Racing Genk tegen KV Mechelen. Althans, daar lijkt het toch op als we naar de uitslag keken. Al werd Genk gediend door de omstandigheden met onder andere een rode kaart voor Peyre na 30 minuten.

Het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk kondigde zich aan als een duel tussen twee ploegen die nog de stille hoop koesteren om in de top 4 te eindigen. Voor de wedstrijd kreeg Racing Genk-aanvaller Paul Onuachu nog een bloemetje omdat het zijn 100e wedstrijd was voor de Limburgers. Net zoals Théo Bongonda vorige week tegen Standard. En net zoals Théo Bongonda vorige week wist ook Paul Onuachu te scoren De Nigeriaanse aanvaller was zoals elke week heel aanwezig in het aanvalsspel van Racing Genk en op hem gebeurde ook de stevige tackle van Thibault Peyre die daarvoor rood kreeg. In de tweede helft leek hij in het slot net niet te kunnen scoren maar toch nam hij het 4e doelpunt voor zich. Al was de uitblinker van de avond toch echt wel Junya Ito. De Japanse winger nam Racing Genk niet voor de eerste keer op sleeptouw in het aanvallende compartiment. © photonews Bij een 1-1 stand rolde Ito op zijn eentje de hele Mechelen-defensie op een hoopje maar tot scoren kwam hij niet. Bij de 2-1 van Sadick gaf hij de assist, bij de 3-1 de pass richting Onuachu die net niet aan de bal kon maar waardoor de bal wel in de 16 komt en Bongonda kan scoren. En in het slot gaf hij ook nog eens een assist voor de 4-1 van jubilaris Onuachu. Na zo'n glansprestatie is Ito onze man van de match na de 4-1 overwinning van Racing Genk tegen KV Mechelen.