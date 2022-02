Debat van de week: uw degradanten zijn bekend - en wat met de VAR-problemen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de strijd onderaan het klassement. Beerschot lijkt stilaan een vogel voor de kat. En dat vond u ook - liefst 95% onder jullie ziet hen degraderen. En ook voor Seraing ziet het er momenteel maar vies uit. Deze week willen we graag eens met jullie spreken over de VAR. Wat zou u daar concreet mee doen om een en ander op te lossen? De lange wachttijden bij bepaalde beslissingen - de laatste weken zeker en vast bij buitenspelsituaties loopt het de spuigaten uit. ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat met de VAR bij buitenspelsituaties? Houden zoals het nu is 0% VAR afschaffen voor buitenspel 0% VAR volledig afschaffen 21% Niet tussenkomen bij nipte situaties (voordeel aanval) 33% Maximaal 2 minuten tijd geven, indien geen beslissing mogelijk binnen tijd beslissing niet overrulen 21% Geen tussenkomsten, ploegen 2 keer laten tussenkomen per match om een review aan te vragen 21% Nog een andere mening (laat in reacties weten wat) 4%