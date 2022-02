Alfred Schreuder met luxeprobleem tegen Eupen: "Vormer is een heel goeie speler, en ook hij speelt niet altijd"

Zondagmiddag gaat landskampioen Club Brugge op bezoek bij Eupen, dat eerder deze week zijn coach aan de kant schoof. Blauw-zwart tankte vertrouwen na de overtuigende prestatie tegen Charleroi (2-0) en kan met een volledig fitte kern naar de Oostkantons afzakken: "Niet lastig, wel een luxeprobleem."

Alfred Schreuder heeft een waaier aan keuzes komende zondag. "Ik kreeg zonet een lijst van mijn medische staff en iedereen is beschikbaar. Ook Buchanan! Na zijn coronabesmetting heeft hij vandaag mee kunnen trainen. Dat zag er goed uit. Het is belangrijk dat we hem er weer bij hebben", vertelde de coach van blauw-zwart op zijn wekelijkse persbabbel.

Ook Bas Dost is weer terug van de partij na zijn voetblessure, waardoor Schreuder vooral in het offensieve compartiment heel wat knopen heeft door te hakken. "Lastig? Nee, dat vind ik een verkeerd woord. Ik noem het veeleer een luxeprobleem. Ik ben enorm tevreden met deze selectie, maar helaas kan ik maar achttien spelers selecteren. Jonge jongens als Sandra of Nusa ontwikkelen zich er goed. Als coach hoop je zo'n jongens in de selectie te kunnen opnemen, maar we moeten realistisch zijn. Voorin is er nu eenmaal heel veel weelde."

En dus zal Schreuder opnieuw enkele spelers moeten teleurstellen. "Iedere speler moet elke dag laten zien dat hij wil spelen. We hebben heel veel goede spelers. Dan kan het gebeuren dat sommige jongens een keer niet spelen. Dat zie je nu ook met Ruud (Vormer, red.), die toch wel een heel goede speler is voor Club Brugge", besluit de coach van blauw-zwart.