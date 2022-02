CIJFER VAN DE WEEK: 60'47": Voetbal is al lang geen spel van 90 minuten meer ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de effectieve speeltijd van wedstrijden in de diverse competities overheen Europa.

De meeste effectieve speelminuten worden gegenereerd in de Nederlandse Eredivisie: 63 minuten en 21 seconden.

België pas twaalfde in Europa

De Belgische competitie? Die komt er zo mogelijk nog bekaaider vanaf, met amper 60 minuten en 47 speelminuten effectieve speeltijd.

Daarmee staat de Jupiler Pro League pas op de twaalfde plaats in Europa. Helemaal onderaan staat de Tsjechische competitie, met minder dan 55(!) minuten effectieve speeltijd.