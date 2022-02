Théo Bongonda krijgt goed nieuws met zicht op zijn debuut bij Congo

Het was slechts een administratieve kwestie, en het zou snel geregeld moeten zijn: Théo Bongonda zal inderdaad voor de Democratische Republiek Congo kunnen spelen.

Théo Bongonda, vorige maand opgeroepen door Congo, had stage gelopen en maakte zijn keuze voor 'des Leopards'. Goed nieuws voor hem: volgens de Congolese gespecialiseerde media Léopards Foot zou de FIFA zijn verzoek om verandering van sportnationaliteit hebben ingewilligd. "Onder voorbehoud van het verkrijgen van zijn dienstpaspoort", zal Bongonda dus binnenkort officiële wedstrijden kunnen spelen voor Congo.

De volgende wedstrijd van Congo is erg belangrijk, aangezien het een play-offwedstrijd is voor het WK 2022, tegen Marokko. Het is afwachten of Théo Bongonda mee kan doen.