Kouamé heeft een verklaring waarom zijn stijl er soms wat onbeholpen uitziet: "Mijn lange benen"

Christian Kouamé heeft dit seizoen al 10 goals gescoord voor Anderlecht, maar echt tevreden is hij daarmee niet. De Ivoriaanse spits komt soms ook onbeholpen voor in zijn acties. Maar hij belooft beterschap.

Hij had zichzelf een doel gezet: minstens 15 goals. "Eigenlijk had ik al aan dat aantal moeten zitten, ik miste te veel kansen", bevestigt hij in Het Nieuwsblad. "Soms geef ik nog een pass als ik moet schieten, soms loopt het fout door mijn lange benen. Echt waar. Met mijn grote passen ben ik een van de snelste spurters hier, maar voor doel moet ik leren om kleinere stapjes te zetten. Anders trap ik ongecoördineerd.”

Dat maakt dat het er soms nogal raar uitziet. “Als ik een grote kans liet liggen, slaap ik daar niet van. Het is een gebrek aan concentratie, maar ik schaaf dat bij. Vorige maand werkte ik bij Ivoorkust met Didier Drogba op de Afrika Cup. Mijn grote idool. Didier imiteren moet ik niet doen - mijn stijl is anders -, maar hij gaf me wel tips qua positionering en specifieke bewegingen."