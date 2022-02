Hugo Broos ziet andere aanpak van Schreuder in zaak rond Ruud Vormer

Bij Club Brugge deed de manier waarop Philippe Clement Ruud Vormer behandelde veel stof opwaaien.

Alfred Schreuder begon met alle kansen voor kapitein Ruud Vormer, maar nu kiest hij er ook voor om de Nederlander naar de bank te verwijzen.

Hugo Broos ziet echter dat er nu geen kritiek is op die beslissing en dat zal volgens hem te maken hebben met hoe Schreuder dat aanpakt.

“Ik denk dat Schreuder het goed aangepakt heeft. Als je van plan bent om iemand als Vormer naast de ploeg te zetten, vind ik dat je met hem aan tafel moet gaan zitten om dat te duiden”, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

“Misschien is het daar wel wat misgelopen tussen Vormer en Clement. We spreken hier toch over iemand die jarenlang onbetwist titularis, voortrekker en aanvoerder is geweest, die de Gouden Schoen won en de kleedkamer beheerst.”