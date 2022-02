Ritchie De Laet en Birger Verstraete over vriendschap, kinderen en haatreacties: "Ze dachten dat het mijn broer was"

Antwerp maakt zich op voor de topper van zondagmiddag op het veld van concurrent Club Brugge. In aanloop naar die wedstrijd gaven sterkhouders Ritchie De Laet en Birger Verstraete een interview op de clubkanalen.

Daarin spreekt De Laet openlijk over zijn 'noodgedwongen' vriendschap met Verstraete. De West-Vlaming van Antwerp verklapt dan weer dat hij een fan is van het VTM-programma Familie.

Al ging het er ook serieus aan toe. Zo gaf Birger Verstraete te kennen dat hij al vaak te kampen heeft gehad met negatieve reacties, veelal op social media. "In mijn eerste maanden hier dachten de mensen dat het mijn broer was", aldus Verstraete, die intussen niet meer is weg te denken uit het Antwerpse middenveld.