KV Mechelen kan rekenen op gemotiveerde Van Hoorenbeeck: "Was ontgoocheling dat ik hele tijd niet aan spelen toe kwam"

Door de blessure van Lucas Bijker is Alec Van Hoorenbeeck weer boven water gekomen. De 23-jarige verdediger speelde een heel sterke match tegen Antwerp en wil nu bevestigen.

De vraag is of hij zijn coach kan overtuigen om hem straks boven Bijker te kiezen. “Dat moet je aan de coach ­vragen. Ik hoop nu gewoon te bevestigen door dit niveau aan te houden. Natuurlijk hoop ik dat ik mag blijven staan als Bijker ­terug is. Alleen jammer dat het door zijn blessure is dat ik in de ploeg ben ­gekomen", klinkt het in GvA.

Van Hoorenbeeck heeft dit seizoen immers nog niet veel kansen gekregen. “In de eerste maanden van de competitie heb ik geen minuut gespeeld. Deels door een blessure, deels omdat de ploeg zo goed draaide. Mentaal was dat niet gemakkelijk. Op mijn 23ste hoopte ik zo veel mogelijk te spelen. Vorige zomer was Waasland-Beveren ­geïnteresseerd, maar KV wilde me toen niet laten gaan. Dan is het ­natuurlijk een ontgoocheling als je een hele tijd niet aan spelen ­toekomt. Dat is nu gelukkig ­veranderd. Intussen heb ik wel bewezen dat ze op me kunnen ­rekenen. Dat hoop ik toch.”