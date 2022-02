Henk Houwaart haalt scherp uit naar Radja Nainggolan: "Dat doet een amateur nog niet"

Antwerp haalde vorige zomer uit met de transfer van Radja Nainggolan. Hij heeft al laten zien dat hij een klasse voetballer is, maar Henk Houwaart ziet dat er toch nog veel ruimte is voor verbetering.

Henk Houwaart, ex-trainer van Club Brugge en Antwerp FC, geeft in Gazet van Antwerpen toe dat Radja Nainggolan een schitterende voetballer is “maar je moet eens werken met zo eentje.” Houwaart benadrukt het tweede tegendoelpunt van Antwerp tegen KV Mechelen vorig weekend, toen Nainggolan zijn mannetje liet lopen. “Dat doet een amateur nog niet."



In zijn tijd zou Henk Houwaert hem daarover aanpakken maar de Nederlander vindt Brian Priske daarvoor te braaf. Houwaart is van oordeel als Nainggolan zijn taak niet doet, dat hij dan maar de consequenties moet dragen en iemand anders in zijn plaats moet zetten. Tot slot vergelijkt Houwaart Nainggolan met Hans Vanaken. “Eveneens een uitstekende ¬voetballer, maar wel bepalend. Én hij blaast nooit hoog van de toren.”