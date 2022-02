Charles De Ketelaere beschikbaar voor halve finale Beker? Alfred Schreuder legt uit

Zondagmiddag overvleugelde Club Brugge de concurrent uit Deurne-Noord (4-1). Daar had blauw-zwart zelfs zijn topschutter niet voor nodig. Charles De Ketelaere volgde de wedstrijd -met een pijnlijke schouder- vanuit quarantaine.

Woensdag staat Club Brugge al voor de volgende belangrijke opdracht. In de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup moet blauw-zwart tegen AA Gent een 0-1 voorsprong over de streep trekken. In de Ghelamco Arena tekende Charles De Ketelaere ietwat gevleid voor het enige doelpunt van de avond. Bij Club Brugge hopen ze hun topschutter te recupereren voor de Slag van Vlaanderen.

"Hopelijk is Charles De Ketelaere woensdag van de partij, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen", gaf Schreuder na afloop aan op de persconferentie. "In principe mag hij dinsdag uit quarantaine, maar we bekijken het dag per dag bij hem."

"Anderzijds, we hebben een grote kern en een grote selectie... Dat hebben we vandaag gezien. Adamyan heeft het prachtig ingevuld", aldus de Nederlandse T1 van Club Brugge.