Aanduidingen: Beladen duel voor Vergoote, Verboomen moet Antwerpse derby in goede banen leiden

Het is Bert Put die tijdens STVV-KV Mechelen de speeldag op gang zal fluiten. Antwerp-Beerschot is de meest in het oog springende affiche. De KBVB stelde Nathan Verboomen aan als ref tijdens de Antwerpse derby.

Jasper Vergoote kreeg dan weer de taak om Charleroi-Standard in goede banen te leiden. In de heenwedstrijd ontspoorde deze wedstrijd compleet.

Bekijk hier alle aanduidingen:

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/ZMKnk5jbhr