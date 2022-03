Analisten willen geen rood voor Vanaken: "Groot verschil met Vanzeir"

Tijdens het duel tussen Club Brugge en Antwerp ging veel aandacht naar de slag van Hans Vanaken naar Michael Frey.

De scheidsrechter merkte het niet en ook de VAR greep niet in. Hans Vanaken kwam er zonder kaart vanaf. Direct werd de link gelegd met de zaak-Vanzeir.

“Wij hebben daar in onze commentaar amper iets over gezegd omdat ik niet het gevoel had dat er daar iets ernstig was gebeurd of dat het een agressieve daad was”, vertelt Gert Verheyen in Extra Time. “Het was zeker geen rood, desnoods wel geel.”

Ook Filip Joos kan zich vinden in een gele kaart, al merkt hij ook op dat het iets totaal anders was dan hetgeen Dante Vanzeir deed.

“Ook hier had geel gemoeten”, zei Joos. “Hij slaat wel, als je iemand afhoudt, dan doe je dat met je linkerarm in dit geval. Het grote verschil met Vanzeir is dat hij in balbezit is. Je bent met de bal bezig en weet niet waar die tegenstander zijn gezicht is.”