Spitsenduo moet AA Gent bij de hand nemen tegen Club Brugge: "Tissoudali zet stappen, Depoitre genereus in alles wat hij doet"

Woensdagavond probeert AA Gent ten koste van Club Brugge de bekerfinale te bereiken. Daarvoor moeten de Buffalo's wel een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken. Een begenadigde dag van het Gentse spitsenduo lijkt dan ook een must.

Dinsdagochtend op zijn persconferentie loofde Hein Vanhaezebrouck zijn spitsenduo, dat week na week beter op elkaar ingespeeld lijkt te geraken. Tarik Tissoudali is nog steeds de mooie, onvoorspelbare voetballer die hij bij Beerschot was. De Amsterdammer heeft daarbij de voorbije maanden een vleugje killerinstinct toegevoegd aan zijn spel.

"Hij pikt die presence van goalgetter beter en beter op. Perfect is het nog niet, maar hij zet stappen. Efficiëntie moet belangrijker zijn dan de actie op zich. Hij maakt nog steeds de acties, maar er moet ook iets volgen. Dat pikt hij goed op. Hopelijk haalt Tarik woensdag zijn beste niveau, want dat zullen we nodig hebben", aldus Vanhaezebrouck.

De coach van de Buffalo's liet zich daarna ook lovend uit over Laurent Depoitre. "Laurent was de kracht die ons tijdens de tweede helft voortstuwde tegen Standard. Hij was geweldig, maar het oogt allemaal wat minder spectaculair. Zijn aanwezigheid is van onschatbare waarde voor ons. Laurent is genereus in alles wat hij doet. Loopwerk, duels aangaan, beukwerk... Hij trekt constant een of twee spelers naar zich toe. Dat is voor een andere aanvaller ontzettend aangenaam", besluit Vanhaezebrouck.