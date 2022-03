Analist ziet wie Antwerp hard nodig heeft: "Vlot meedraaien in kampioenenploeg"

Royal Antwerp FC heeft het op dit moment niet gemakkelijk. Een klinkende derbyzege zondag zou het tij kunnen doen keren.

Het loopt stroef bij The Great Old. Volgens analist Filip Joos heeft dat vooral te maken met de afwezigheid van één belangrijke pion.

“Antwerp heeft gewoon nood aan Benson. Hij brengt iets extra in die ploeg”, zegt Joos overduidelijk in Extra Time.

Want Benson is voer voor een kampioenenploeg. “Of hij een ploeg kampioen kan maken? Dat zeg ik niet, maar hij zou wel vlot meedraaien in een kampioenenploeg."

"Of hij bij Club Brugge in de basis zou staan? Dat durf ik niet zeggen, maar bij Anderlecht zou Benson wel in de basis staan.”