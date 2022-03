Refaelov is duidelijk: "Je merkt aan alles dat Anderlecht de grootste club van België is"

Via de officiële kanalen van paarswit liet Lior Refaelov van zich horen over RSC Anderlecht.

Afgelopen zomer kwam Lior Refaelov transfervrij de ploeg van Vincent Kompany vervoegen. Een deal waar Anderlecht duidelijk deugd van had al.

Refaelov speelde in ons land ook voor Club Brugge en Royal Antwerp FC, maar bij Anderlecht is het toch nog helemaal iets anders.

“Je merkt aan alles dat Anderlecht de grootste club is van België. De aandacht van de media is hier nog veel groter dan bij de andere clubs waar ik heb gespeeld”, klinkt het.

“Mijn ambitie is om RSCA weer naar de top te brengen en daarom ben ik ook naar Anderlecht gekomen. Ik wil prijzen winnen met de ploeg. Onze ambitie voor dit jaar is het behalen van de top vier en hopelijk kunnen we de bekerfinale halen.”