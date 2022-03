Osaze Urhoghide zit nergens beter dan bij KV Oostende om zich verder te ontwikkelen

Eén van de versterkingen die KV Oostende deze winter binnenhaalde is Osaze Urhoghide die wordt geleend van Celtic tot het einde van het seizoen. Als het aan hem ligt dan blijft hij nog want langer in Oostende.

In principe keert Urhoghide komende zomer gewoon terug naar Celtic, maar de verdediger sluit niet uit dat hij ook volgend seizoen nog voor KV Oostende speelt. "Ik ben nu 21 jaar, dus dat is voor mij de perfecte leeftijd om deze stap te zetten", zegt hij op de officiële kanalen van KV Oostende. "Het project sprak me ook enorm aan. Hier willen ze jonge spelers echt beter maken en helpen ontwikkelen. Daar ben ik naar op zoek en ik hoop dan ook dat ik hier de nodige ervaring kan opdoen", aldus Urhoghide. Urhoghide is in principe een centrale verdediger, maar kan ook als rechtsachter uit de voeten. "Als de coaches mij vragen om dat te doen, dan doe ik dat. Ik neem elke kans op speelminuten die ze me hier aanbieden. Centraal achterin kan ik mij helemaal uitleven op vlak van tackles en slidings. Op de flank kan ik dan meer aanvallen en dan ligt de focus iets meer op het geven van goeie voorzetten en misschien wel op het maken van doelpunten", besluit hij.





