Rots in branding bij Union volgend seizoen naast helper van vluchtelingen ook in CL? "Dudenpark lijkt op Colosseum"

Als Union op kop staat, is dat ook dankzij de 'unsung heroes'. Zoals rots in de branding - en helper van vluchtelingen - Christian Burgess. In zijn vrije tijd is de Brit enorm sociaal geëngageerd. Op het voetbalveld houdt hij mee de Union-defensie overeind.

Burgess speelde in Engeland al voor 85 000 fans op Wembley toen Portsmouth de EFL Trophy won. Wat denkt zo iemand als hij de eerste keer het Dudenpark ziet? "It was a funny experience. Ik zei tegen mezelf: dit is anders. Zoiets zie je nergens in Engeland. Ik vond het best cool, eigenlijk", aldus Burgess in Het Laatste Nieuws. "Het lijkt op Romeins Colosseum."

Burgess is dus vrijwilliger bij Care4Calais. "Wij voorzien basishulp voor vluchtelingen die daar gestrand zijn. Met Care4Calais willen we de mensen waardigheid en menseljikheid geven. Mensen die naar Engeland willen voor asiel. Al is dat quasi onmogelijk. In ons land is er een regel dat je in Engeland moet zijn om dat asiel aan te vragen. Maar hoe geraak je daar? Via de boot of met de vrachtwagen. Ik vind het belachelijk."

Ik help waar en wanneer ik kan

De verhalen van de mensen die hij helpt, raken hem in het hart. "Ze hebben afschuwelijke dingen gezien in hun land van afkomst. Oorlog, slavernij, hongersnood.. Ik help waar en wanneer ik kan." Heeft Burgess zelf nog dromen? "Ik droom ervan om de competitie te winnen. Op lange termijn wil ik een succesvolle carrière. Later wil ik iets doen waar ik van kan genieten én wat een positieve impact heeft op de wereld."

En volgend seizoen met Union Sint-Gillis in de Champions League gaan voetballen. "Stel je voor. Het zou 'ridiculous' zijn."