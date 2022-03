De belangrijkste man bij Zulte Waregem? "Het is een beetje contradictorisch"

Waar had Zulte Waregem gestaan zonder Jean-Luc Dompé? De foerier van Zinho Gano en Jelle Vossen speelt een sterk seizoen, maar zijn club bengelde wel onderaan.

Met 13 assists en 2 doelpunten kan Dompé persoonlijk wel naar buiten komen. “Het is inderdaad een beetje contradictorisch. Ik denk dat ik aan een van de beste seizoenen van mijn carrière bezig ben. Zeker op het vlak van statistieken", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Maar tegelijkertijd is het collectief dan weer een van de moeilijkste seizoenen die ik al meegemaakt heb. Persoonlijk kan en mag ik dus wel tevreden terugkijken op mijn prestaties dit seizoen. Alleen is dat onder­geschikt aan het collectief."

Dompé wordt meestal bewaakt omdat de tegenstander schrik van hem heeft. “Ik merk ook wel dat ploegen sinds een aantal maanden dubbele of zelfs driedubbele dekking op mij hanteren. Dat maakt het voor mij natuurlijk moeilijker en het dwingt me ertoe om mijn spelstijl te veranderen. Ik moet nu meer variëren in mijn acties en andere opties zoeken. Drie man dribbelen is onmogelijk. Maar zelfs ondanks die dekking kan ik wel nog steeds beslissend zijn, dus dat is positief.”