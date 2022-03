Yannick Thoelen toont zich alweer waardige vervanger: straffe save in minuut 95 maakt hem 'man van de match'

Yannick Thoelen is niet zomaar een reservedoelman. Met een straffe save in minuut 95 op een schot van niemand minder dan Shinji Kagawa zorgde Thoelen er in Sint-Truiden voor dat de billijke 1-1 op het scorebord bleef en Malinwa toch met een punt naar huis ging.

"Ik heb twee goede doelmannen", benadrukt Wouter Vrancken al het hele seizoen. Dat klopt als een bus. Yannick Thoelen moet het dit seizoen stellen met de status van doelman nummer twee, maar wanneer hij dan toch eens zijn plek onder de lat moet innemen, stelt hij zelden teleur. Evengoed zou Thoelen titularis kunnen zijn, ware het niet dat Gaëtan Coucke ook aan een prima seizoen bezig is.

Vrijdagavond moest KV Mechelen beroep doen op de diensten van Thoelen en dan stond hij er weer. Niet dat hij een resem moeilijke reddingen moest verrichten. Uitschieters waren er sowieso niet in deze wedstrijd en voor de titel 'man van de match' komen we dan toch bij Yannick Thoelen terecht.

Rust in het elftal op hoge ballen

Met hem in doel is er bij Malinwa rust in het elftal op hoge ballen, terwijl het verdedigen van voorzetten al het hele seizoen een pijnpunt is. Daarnaast beschikt hij ook over prima reflexen als de tegenstander dan toch eens gevaarlijk voor doel opduikt. Bij een kans voor Konaté deed Thoelen wat hij moest doen: de korte hoek afdekken, zodat een beenveeg volstond om de poging van dichtbij onschadelijk te maken.

Voorts had Thoelen niet al te veel werk, maar behield hij wel de concentratie om in de 95ste minuut paraat te zijn op een knal uit de tweede lijn van Kagawa. Er zat enigszins een effect op de bal. Thoelen had echter goed positie ingenomen en ranselde 'm knap uit zijn kooi. Voldoende om zich te ontpoppen tot man van de match en zich weer een waardige vervanger in doel te tonen.