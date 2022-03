Man van de match na Cercle-Genk stond niet op maar naast het veld

Na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Racing Genk hadden beide ploegen redenen om tevreden zijn met een punt maar tegelijkertijd op meer te hopen. Zowel de thuis- als uitploeg raakten het doelhout in het slot maar toch kiezen we niet voor een speler als man van de match. Abominabel

Racing Genk begon abominabel aan de partij tegen Cercle Brugge. Na de openingsfase dachten we nog dat Genk het evenwicht nog wel zou herstellen, zeker na een kopbal van Onuachu na een kwartier die Warleson maar nipt uit zijn doel kon duwen.

Niets was echter minder waar. De ruimtes tussen de linies was veel te groot en de duels werden niet gewonnen, toch vreemd met een middenveld Hrosovsky-Heynen-Thorstvedr dat het zonder echt puur creatieve dribbelaar ook van de duelkracht en passing moet hebben.

Tijdens de rust bracht Genk-trainer Bernd Storck maar liefst drie nieuwe namen in. Op het middenveld veranderde hij drastisch het plan van aanpak met Trésor als aanvallende speler en Ouattara om de aanvallende golven van Cercle op te vangen.

© photonews

Ondanks de snelle achterstand na een corner van Hotic, kwam Genk weer helemaal terug in de partij. Bovendien had Bongonda er in de tweede helft ook zin in na zijn invalbeurt, wat de aanvalslinie ten goede kwam na een zwakke beurt van Joseph Paintsil.

Na de wedstrijd hamerde Storck op een mentaliteitswijziging die nog moet plaatsvinden in de kleedkamer bij Genk. De spelers zouden er volgens hem nog te vaak vanuit gaan dat ze de wedstrijd wel even zullen winnen omdat ze meer kwaliteit in de kern hebben. Elke week krijgen ze ook die lof van hun tegenstander maar qua puntentotaal staan ze pas op de 8e plek.

"We moeten ook met emotie spelen, duels aangaan en winnen. Vechten voor de bal. Voetbal draait niet alleen om de kwaliteit van het spel", vertelde Storck achteraf. En zoals we Genk hebben zien spelen in de eerste helft, kunnen we hem alleen maar gelijk geven. Of hij de juiste man op de juiste plaats is, weten we zelfs nu nog niet. Maar hij ziet alleszins heel goed waar het schoentje wringt bij zijn ploeg en is onze man van de match.