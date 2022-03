Beerschot zet Vanhamel op non-actief, doelman reageert: "Door extrasportieve redenen niet meer mogen spelen, valt me zwaar"

Het bestuur van Beerschot heeft beslist dat Mike Vanhamel niet meer mag spelen voor de club. De doelman werd eerder zijn kapiteinsband afgenomen door de vertrokken Javier Torrente en wordt nu dus op non-actief gezet. Wouter Biebauw staat vandaag in doel voor de derby.

Vanhamel zit dus ook niet meer in de wedstrijdselectie. Antoine Lejoly is de reservedoelman. Vanhamel zal dit seizoen niet meer in actie komen. Hij heeft nog een contract tot 2024, maar zal dat dus waarschijnlijk niet uitdienen. Op Instagram reageerde hij ontgoocheld.

"Trotse kapitein geweest van het paarse schip! Ten allen tijde, zowel in de fantastisch mooie momenten zoals de onvergetelijke titel in 1B, maar evenzeer in de moeilijke momenten zoals dit seizoen! Bij aanstelling als kapitein was de opdracht duidelijk! De ingeslagen weg verder zetten en waken over het behouden van de fundamenten van de heropbouw van Beerschot ( Tene quod bene)! Een geslaagde samenwerking op basis van hard werk, vertrouwen en kritisch zijn voor elkaar."

"Kritisch voor iedereen! Voor mijzelf in de eerste plaats, voor club en teamgenoten in de tweede plaats! Elk van de 134 wedstrijden heb ik met trots het Beerschot shirt gedragen, wat de uitslag, team-of-individuele prestatie ook was! Dus door extra sportieve redenen nu niet meer mogen spelen valt mij dan ook bijzonder zwaar! Want ook als het niet goed gaat, moet de waarheid gezegd blijven worden! Dan zijn ego’s niet van tel, moeten de persoonlijke vetes aan de kant en alle neuzen in dezelfde richting om het schip op koers te houden. Op welke manier dan ook, ik zal tot de laatste seconde alles geven voor de club!