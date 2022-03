Beerschot heeft plan om belangenvermenging te vermijden bij arbitrage

De 2-1-nederlaag in de stadsderby tegen Royal Antwerp is hard aangekomen bij Beerschot. En al zeker de manier waarop.

Zo was er achteraf heel wat te doen over scheidsrechter Nathan Verboomen en over de spelleiding tijdens de wedstrijd.

Ref en VAR wilden geen elfmeter geven aan Beerschot na een duidelijke fout van Butez aan het adres van Sebaoui.

'Zweem van belangenvermenging'

Er werd bovendien geschermd met belangenvermening, omdat scheids Verboomen werkt voor een bedrijf van sportdrankjes 6D Sports Nutrition.

Voorzitter Francis Vrancken heeft ook een mogelijke oplossing voor het probleem. "We willen de kat de bel aanbinden. Ons profvoetbal zou eigenlijk toch fulltime scheidsrechters moeten hebben. Dan beginnen die mensen in een andere positie aan een match", klinkt het in Het Laatste Nieuws.