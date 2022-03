Beloftenkapitein Anderlecht kijkt uit naar 1B: "PSG-Real gezien? Zij zijn ook klein, maar wereldspelers"

Theo Leoni is één van de meubelstukken bij Anderlecht. De 21-jarige middenvelder speelt al tien jaar voor de jeugd van paars-wit en traint ook mee bij de A-ploeg. De doorbraak kwam er nog niet, maar die hoopt hij volgend seizoen wel te maken in 1B.

Leoni wordt zwaar geapprecieerd in Neerpede en door Vincent Kompany. De middenvelder is een leider en heeft de technische kwaliteiten waar ze in Anderlecht veel belang aan hechten. Maar hij moet fysiek nog stappen zetten en die zal hij maken in 1B. Anderlecht gaf hem daarom ook een nieuw contract.

“Wanneer je goed speelt bij de beloften, gaan mensen ervan uit dat je snel de stap kan maken naar de A-ploeg,” vertelt de kapitein van de paars-witte U21 in de RSCA Podcast. “Maar de verwachtingen liggen daar veel hoger. Je hebt tijd nodig om je aan te passen aan het ritme, de intensiteit, de duels. Er zijn heel wat spelers in ons verleden die die stap vlot hebben kunnen zetten, zoals Zeno Debast, maar niet iedereen zal zo zijn.”

In 1B zullen ze zich niet fysiek kunnen meten met de volwassen spelers. Zeker omdat Leoni straks waarschijnlijk de oudste zal zijn en de rest vrijwel allemaal tieners. “Wij zullen sterker zijn op andere gebieden. Grootte en fysiek zullen er weinig mee te maken hebben. Heb je PSG - Real gezien? Modric, Verratti… zij zijn ook klein maar het zijn wereldspelers.”