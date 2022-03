Grootste pechvogel van Royal Antwerp FC: "Het probleem was dat het 1 april was"

Sterke prestaties bezorgden Sander Coopman in 2019 een transfer naar Royal Antwerp FC, maar tot dusver werd het vooral een periode met blessureleed.

Tijdens de voorbereiding van zijn tweede jaar bij The Great Old scheurde Sander Coopman zijn kruisband af, met een maandenlange revalidatie tot gevolg.

Toen hij klaar leek om zijn comeback te maken liep hij dezelfde blessure nog eens op tijdens een vrij onschuldig duel op training. En de lijdensweg begon opnieuw.

Zelfs zijn familie geloofde hem niet. “Het probleem was dat het 1 april was", vertelt Coopman in Het Antwerp Antwoord. “Ik stuurde een bericht dat m’n kruisbanden opnieuw gescheurd waren, maar niemand geloofde mij. Het is ook zo'n onwaarschijnlijk verhaal dat het zo kort op elkaar gebeurde, daardoor was het moeilijk te geloven.”