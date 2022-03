Dure Joachim Van Damme blijft onzichtbaar sinds zijn transfer naar Standard: "Te weinig bijgebracht"

Standard moest en zou Joachim Van Damme hebben. Ze haalden hem weg bij KV Mechelen, maar sindsdien speelde hij amper 31 minuten. Een dure investering die voorlopig weinig bijbrengt.

Standard betaalde zo'n 500.000 euro aan KV Mechelen voor de middenvelder. Daarnaast verdient hij ook zo'n half miljoen per jaar. "Hij was niet vaak beschikbaar. Hij maakte wel progressie, maar dat zag hij in het water vallen omdat hij meerdere keren ziek was. Hij heeft ook eens covid gehad voordat hij arriveerde. Daarna waren het de hamstrings en was het heel wat werk om hem weer op niveau te krijgen", aldus Luka Elsner.

"Het is waar dat hij te weinig heeft meegebracht sinds zijn komst. Hij is beter en presteert weer goed op training. We hopen dat hij ons in de laatste wedstrijden, waaronder in de match tegen Kortrijk, kan helpen", sloot Elsner het onderwerp af.