Seraing geeft de moed nog niet op: "Gaan er voor tot het gaatje"

Seraing kon nog een puntje redden tegen OH Leuven op zaterdagavond, de drie punten zaten er net niet meer in. Toch geven ze nog niet op bij de Luikenaars.

"We zijn ontgoocheld, want we hadden een betere zaak kunnen doen door te winnen. We nemen amper een punt", aldus Maziz na de 1-1 tegen Leuven.

"Maar we blijven ervoor strijden en we gaan erin geloven tot het allerlaatste fluitsignaal, we gaan tot aan het gaatje. Er zijn nog zes punten te pakken en we willen er nog vol voor gaan."

Vijfpuntenkloof

De kloof met Zulte Waregem en Eupen is vijf punten, dus op de twee laatste speeldagen moet zeker gewonnen worden én dan nog kan het onvoldoende zijn.

"Een 4 op 6 is niet slecht. Dat hadden we dit seizoen vaker moeten pakken dan we nu hebben gedaan", vond coach Jean-Louis Garcia. En op de laatste twee speeldagen is 4 op 6 dus te weinig. De Metallo's spelen nog op Oostende en thuis tegen Genk.