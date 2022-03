Union SG heeft er weer een international bij

Union SG kent een droomseizoen. De Brusselaars staan knap eerste en met Dante Vanzeir en Siebe Van der Heyden hebben ze twee Rode Duivels in hun rangen. Daar stopt het niet, want er was ook goed nieuws vanuit Denemarken.

Zo is Casper Nielsen alsnog opgeroepen voor het nationaal elftal van Denemarken. Dat maakte de Deense voetbalbond officieel bekend. De smaakmaker van Union SG vervangt niemand minder dan Christian Eriksen, die positief testte op COVID-19. Hij zal pas later aantreden.



Union SG is uiteraard bijzonder trots. Het heeft twee internationals bij een kwartfinalist van het EK van afgelopen zomer (België) en zelfs één international bij een ploeg die op dat Europees Kampioenschap zelfs de halve finale speelde (Denemarken). Dat hadden ze een jaar geleden nooit durven dromen in het Dudenpark. Landstræner Kasper Hjulmand udtager Casper Nielsen fra Union St. Gilloise som ekstra spiller til Herrelandsholdet, da Christian Eriksen først forventes at ankomme senere på ugen.



