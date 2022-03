Gheysens haalde alles uit de kast: 'Overmars krijgt carte blanche én blanco cheque om Antwerp de hemel te laten bestormen'

Marc Overmars gaat aan de slag als sportief directeur van Antwerp FC. De komst van de Nederlander is controversieel. Meer zelfs: zonder die controverse was hij zelfs onhaalbaar geweest voor het stamnummer één. Al heeft Paul Gheysens alles uit de kast gehaald om hem te overtuigen.

De taakomschrijving van Marc Overmars is simpel: de titel pakken, Champions League spelen en als het even kan Antwerp FC - naar het model van AFC Ajax - laten uitgroeien tot de Europese subtopper die de Great Old ooit is geweest.

De voorbije weken zaten Paul Gheysens en zijn entourage op geregelde tijdstippen samen met Overmars. De Nederlander had aanbiedingen uit Duitsland, maar koos uiteindelijk voor het Antwerpse project. Al staan daar de nodige garanties tegenover.

Carte blanche én blanco cheque

Het Laatste Nieuws weet dat Gheysens duidelijk heeft laten verstaan dat de hemel niét de limiet is. Als sportief directeur krijgt Overmars - die in de recente evolutie van Antwerp genoeg heeft gezien - carte blanche en een blanco cheque. Ook zijn loon zal zo’n vormen aannemen…