Nederlandse journalist schrijft open brief naar Overmars: "Dat je gewoon weer aan de slag kan betekent dat jouw gebrek aan moreel fatsoen in sommige Belgische kringen kennelijk gemeengoed is"

In Nederland is er nog meer commotie dan bij ons dat Marc Overmars zo snel na zijn vertrek voor grensoverschrijdend gedrag weer aan de slag gaat bij Antwerp. De Nederlandse sportjournalist Matty Verkamman, auteur van verschillende boeken over Ajax, schreef hem een open brief.

Die brief kwam ook terecht bij De Witte Duivel, de blog van gerennomeerd journalist François Collin.

Marc,

"Met een gevoel van grote verbijstering heb ik vanavond het nieuws gevolgd over je nieuwe baan bij FC Antwerp. Het is het zoveelste bewijs dat een maatschappelijke moraal vaak volkomen ontbreekt in jouw (en mijn) voetbalwereld. Ook en niet in het minst bij Ajax! Ik gun na een dramatische ontsporing iedereen altijd ‘een tweede kans’, maar dat je hier – na zes weken – al voor kiest, bevestigt vooral je volledige onverschilligheid inzake je grensoverschrijdend gedrag. Ik vrees dat je werkelijk nergens spijt van hebt – je tranen zijn waarschijnlijk krokodillentranen."

"Dat je in België een land vindt waar je blijkbaar zonder noemenswaardig bezwaar gewoon weer aan de slag kunt gaan, geeft vooral aan dat jouw gebrek aan moreel fatsoen in sommige Belgische kringen kennelijk gemeengoed is. Toen je wangedrag bij Ajax bekend werd, zei je dat je dood schaamde. Dat moet je nu opnieuw doen. En zeker ook over de onthutsende vrijblijvendheid waarmee je je tijdens de persbijeenkomst in Antwerpen gedroeg. Ik cc mijn mail aan jou naar o.a. een vooraanstaande mediaman in België. Hij mag mij citeren, want Marc, dit is echt fout in het kwadraat! Het onderzoek in Nederland is nota bene nog niet eens afgerond. Ik kan niet anders concluderen dan dat alleen geld blijkbaar de enige drijfveer in je leven is. Het is wal-ge-lijk!"

Groet,

Matty Verkamman