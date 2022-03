Antwerp sloeg Marc Overmars aan de haak door hem een immens salaris voor te schotelen

Er zijn al serieus wat woorden vuilgemaakt aan de overstap van Marc Overmars naar Antwerp. Nu is ook zijn salaris uitgelekt en dat is niet mis.

Het Nieuwsblad weet immers ook dat Overmars vorstelijk betaald zal worden bij Antwerp. Eigenaar Paul Gheysens zou de nieuwe sportieve baas een brutoloon van meer dan 1 miljoen euro voorschotelen. Geen enkele technisch directeur in België verdient meer en Overmars gaat ook meer verdienen dan hij deed bij Ajax. Daar streek hij destijds 400.000 euro netto op, plus bonussen.



Dat het financiële aspect een belangrijke rol gespeeld heeft in de keuze van Overmars, hoeft op zich niet te verbazen. Zelf als speler droeg hij al de reputatie mee enorm gierig te zijn, wat hem in Nederland de bijnaam 'Marc Netto' opleverde. Het is een kwaliteit die hem als technisch directeur wel diensten bewijst, want hij zal ook elke euro van de club twee keer omdraaien en in onderhandelingen het onderste uit de kan halen.