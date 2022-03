'Jupiler Pro League-club is gecharmeerd door Gentspits en wil hem definitief inlijven'

In de Jupiler Pro League gaan we komende zomer opnieuw heel wat transfer zien, zoveel is nu al duidelijk.

Zo is er de zaak rond Vakoun Bayo, de aanvaller die sinds deze winter door AA Gent wordt uitgeleend aan Charleroi. Aankoopoptie Bij de Zebra's is hij de laatste weken goed bij schot, afgelopen weekend zorgde hij nog voor twee goals en een assist tegen Cercle Brugge. Charleroi zou dan ook graag de aankoopoptie op de speler lichten, om hem zo ook de volgende seizoen op Mambourg te laten spelen.