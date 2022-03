Kompany kan voetbalgeschiedenis schrijven: coach van Anderlecht genomineerd om in héél prestigieus lijstje opgenomen te worden

Vincent Kompany won tussen 2008 en 2019 vier Premier League-titels, twee FA Cups en tal van andere prijzen in het shirt van Manchester City. Door die prestaties kan The Prince toetreden tot een héél select clubje.

De coach van RSC Anderlecht is één van de genomineerden om toe te treden tot de Hall of Fame van het Engelse voetbal. Ook onder meer Didier Drogba, Sergio Aguëro en Peter Schmeichel maken kans op de bekroning.

🏅 Introducing your #PLHallOfFame 2022 Nominees...



You can now vote for your 6️⃣: https://t.co/YtuVuCNSmC pic.twitter.com/FCAFB1bZoA