Antwerp ziet nog sponsors afhaken of twijfelen: "Ik wil zien of ik er wettelijk onderuit geraak"

Drie sponsors haakten al af bij Antwerp na de aanstelling van Marc Overmars en er lijken er nog te volgen. Zo twijfelt sportvoedingfabrikant 6D Sports Nutrition aan de samenwerking met The Great Old en verwijst vooral naar de persoon Paul Gheysens.

''Ik ben teleurgesteld in de persoon van meneer Gheysens", zegt eigenaar Andy Baert in HLN. ''Ik voel me gepakt door hem. Hij heeft niets op voorhand gecommuniceerd naar ons. Zijn motivaties zijn puur economisch, lijkt mij. Ik laat mijn advocaat nu bekijken wat mijn rechten zijn en of ik er wettelijk aan onderuit geraak om het contract vroegtijdig te stoppen."

Coca-Cola eist dan weer een gesprek met het bestuur. ''We vinden dat bedrijven en voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol hebben. Daarom hebben we onze bezorgdheden geuit. We vragen een overleg met het bestuur om de maatschappelijke rol persoonlijk aan te kaarten. Dit is fundamenteel als we nog willen samenwerken."