Deze sponsor stelt eisen aan Antwerp: "Charter ondertekenen en een dame in het bestuur"

Ook Xior, een bedrijf dat studentenkamers verhuurt in Antwerpen, zet de sponsoring voor dit seizoen stop. Ze houden de toekomst in beraad, maar stellen daar wel een paar eisen voor.

“Wij hebben als bedrijf een maatschappelijke rol te vervullen. De aanstelling van Overmars strookt helemaal niet met onze waarden en ook het gebrek aan communicatie stootte ons tegen de borst. Met Xior willen we net inclusie en gelijkheid uitstralen. Dat is meer dan normaal ook als 15.000 studenten een kamer huren bij ons. Wij moeten een voorbeeld stellen naar hen”, klinkt het in GvA.

Net als VINCI Energies zullen ze dit seizoen niet meer zichtbaar zijn op de boarding. Ze geven hun reclametijd aan organisaties zoals Sensoa en PUNT.vzw. “Antwerp onthaalde dit initiatief positief. We willen dat de club een charter ondertekent waarin integriteit naar voren komt, maar we willen ook dat het werk maakt van een dame in de raad van bestuur. Afhankelijk van het realiseren van de gestelde voorwaarden en na overleg met de club, zullen wij de beslissing voor verder engagement in beraad houden.”