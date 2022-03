Ook in Vlaams Parlement krijgt Ben Weyts vragen over Overmars: "Begrijp niet waarom het onderzoek niet kon afgewacht worden"

Minister van Sport, Ben Weyts, heeft in het het Vlaams Parlement vragen gekregen over de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp. Vooruit-parlementslid Annick Lambrecht interpelleerde hem daarover.

"Je kunt vraagtekens plaatsen bij hoe de aanstelling, de communicatie of de non-communicatie, intern en extern, is verlopen. Ik begrijp niet waarom die transfer zo hoogdringend was”, aldus Weyts. “Er loopt nog een onderzoek bij het Nederlandse Instituut voor Sportrechtspraak. Ik begrijp niet waarom dat niet kon worden afgewacht, al was het maar uit respect voor de slachtoffers. Het is onverstandig dat men zo snel heeft gehandeld.”

1B-club Lommel heeft bijvoorbeeld een integriteitsbeleid tegen grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld. Een voorbeeld, zo vindt Weyts. Hij haalde ook de 'Week van de Ethiek' aan, een initiatief dat op poten staat. "En gaat mijnheer Paul Gheysens die Week van de Ethiek inleiden? We kunnen een nog veel sterker signaal geven, de profsport straalt af op de kleinere clubs", aldus Lambrecht als antwoord.