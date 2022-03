De knieval komt er dan toch: Overmars gaat vandaag dan toch 'sorry' zeggen

De aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp heeft veel losgemaakt, niet in het minst bij de sponsors van The Great Old. Die eisten een publiekelijke verontschuldiging en die zou er nu toch komen.

Op zijn persconferentie wou Overmars zich niet publiekelijk verontschuldigen voor zijn grensoverschrijdend gedrag. Dat werd hem ook afgeraden door zijn advocaten omdat er nog een tuchtrechterlijk onderzoek tegen hem loopt in Nederland. Maar nu zou dat risico grotendeels zijn afgewend en volgens De Standaard gaat hij zich vandaag dan ook excuseren in een statement. Dat komt er nadat verschillende sponsors van Antwerp daarop hadden aangedrongen. De club ging met hen in gesprek en uit de toon viel op te maken dat verschillende hoofdsponsors dat wel verwachten. Onder meer de Port of Antwerp, dat vanavond een Raad van Bestuur houdt. Het onderwerp zal daar ongetwijfeld besproken worden. Een 'sorry' zou al veel kunnen oplossen...