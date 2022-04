Razend spannend voor plaats 3 en 4: dit zijn de mogelijke scenario's voor Antwerp, Gent en Anderlecht

Met nog twee speeldagen voor de boeg is de eindstrijd voor de laatste twee Champions Play-Offs-plaatsen razend spannend. Zowel Antwerp, Gent, als Anderlecht doen nog mee voor plaatsen 3 en 4. Hoe liggen de kaarten? Een overzicht.

Antwerp en Gent (respectievelijk derde en vierde met 59 en 58 punten)

The Great Old speelt dit weekend op verplaatsing bij Oud-Heverlee Leuven, eindigen doet het de week daarop met een thuismatch tegen Cercle Brugge.

Gent werkt de competitie tegen dezelfde ploegen af; met eerst een uitwedstrijd bij Cercle, om af te sluiten met een thuismatch tegen OHL.

Anderlecht (vijfde met 58 punten)

Voor Anderlecht staat er dit weekend een thuismatch tegen Charleroi op het programma, de week daarop moet het naar Kortrijk.

Paars-Wit heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Het telt momenteel evenveel punten als Gent, maar heeft een wedstrijd minder gewonnen en belandt zo achter La Gantoise. Het moet dus hopen op Cercle of OHL om alsnog een Play-Offs-ticket uit de brand te slepen, en mag daarbij zelf geen steken laten vallen.

Wat bij gelijk puntenaantal?

Maar wat gebeurt er als de vierde en vijfde in onze competitie met evenveel punten stranden? Eerst wordt er gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden. Zowel Gent als Anderlecht hebben momenteel 58 punten, maar Gent heeft een wedstrijd meer gewonnen en zou zo op de vierde plek eindigen. Op dit moment heeft Antwerp 18 gewonnen wedstrijden op de teller staan, Gent 17 en Anderlecht 16.

Mochten twee van de drie bovengenoemde ploegen met evenveel punten én gewonnen wedstrijden op plek 4 en 5 belanden, is het doelpuntensaldo doorslaggevend. In dat geval is Anderlecht in het voordeel, dat met een saldo van +31 Gent (+21) en Antwerp (+16) ruimschoots achterlaat.

Bekerfinale geen garantie

Gent en Anderlecht spelen hoe dan ook nog de bekerfinale, maar zijn geen van beide zeker van een Europees ticket. Komt de bekerwinnaar uit de Champions Play-Offs, dan wordt de finalewedstrijd tussen plaats 4 en 5 niet gespeeld en gaat het laatste Europese ticket naar de winnaar van de Europe Play-Offs (de vijfde in de stand).

Mogelijk scenario: wint Anderlecht de beker en eindigt het in de Champions Play-Offs, dan gaat het laatste Europese ticket naar de winnaar van de Europe Play-Offs. Mocht dat bijvoorbeeld Charleroi zijn, en niet Gent, grijpt verliezend finalist Gent alsnog naast een Europees ticket.

Conclusie: zowel Gent, Antwerp, als Anderlecht zullen dus nog vol aan de bak moeten voor de derde en vierde plek.