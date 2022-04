CIJFER VAN DE WEEK: 10% - de toekomst is aan de jeugd, dit zijn de jongste ploegen uit de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de inbreng van spelers die jonger zijn dan 21 jaar in de diverse competities in de wereld.

In de eerste klasse van Venezuela krijgen die het meeste kansen: 18,8%. Denemarken (16.6%) en Oostenrijk (13.3%) volgen op het podium. De Jupiler Pro League staat 14e met een inbreng van 10%, nog altijd veel meer dan hekkensluiters Saoedi-Arabië (1.6%) en Thailand (1.9%).

Cercle de jongste

Binnen België is Cercle Brugge veruit de jongste ploeg, met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar. Standard en Oostende (elk 24,2 jaar) vervolledigen het podium.

Ook Genk (24,3), Charleroi (24,4), Seraing (25,0) en Anderlecht (25,1) zitten bij de jongere teams gemiddeld genomen, onderaan bengelen Gent (27,9), Zulte Waregem (27,3) en Club Brugge (27,2).