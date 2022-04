'Club Brugge opnieuw gelinkt aan buitenkansje - ook Anderlecht werd al genoemd'

Naast Turkse bronnen zijn er nu ook Braziliaanse bronnen die spreken over een mogelijke transfer van een 'buitenkansje' richting België.

Er is veel interesse vanuit Turkije in Vitao, een verdediger van Shakhtar Donetsk die uitkijkt naar een nieuwe uitdaging.

Basaksehir, Besiktas en Fenerbahçe worden genoemd voor de 22-jarige Braziliaan, die ook opties heeft in eigen land.

Schermen met interesse

Ook Anderlecht en Club Brugge werden al genoemd, al gaven we eerder aan dat er vanuit Belgische hoek niets concreet is.

Nu wordt Club Brugge al voor een zoveelste keer genoemd in de zaak. Of is het de entourage die zo probeert de prijs op te drijven?