Keert cultheld nu al terug? Beerschot wil Prychynenko terughalen

Beerschot gaat het geweer van schouder veranderen. Afgelopen zomer onderging de kern een hele transformatie, maar het ontbreken van enkele ervaren mannen die de competitie kenden, deed hen de das om. Eén van die jongens lijkt nu te gaan terugkeren.

Volgens GvA wil Beerschot immers Denis Prychynenko terughalen naar het Kiel. De Duitse verdediger moest vorige zomer nog weg en vond onderdak bij Deinze. Hij stak het echter nooit onder stoelen of banken dat Beerschot zijn grote liefde is en zal zijn. Dat heeft het bestuur blijkbaar gecharmeerd en in 1B kunnen ze hem nodig hebben.

De transfer komt wel met de nodige moeilijkheden, weet de krant. Prychynenko heeft bij Deinze een beter contract dan hij bij Beerschot had en ligt er nog een jaar onder contract. Er zijn al gesprekken geweest, maar blijkbaar is het water nog te diep. Ook is niet duidelijk of Deinze hem wil laten vertrekken.