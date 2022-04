📷 Pakkend afscheid van Miguel Van Damme: "Ik beloof je om goed voor Camille te zorgen en ik zal haar vertellen wat een mooi persoon papa wel was"

In de kerk van Jabbeke is er vandaag afscheid genomen van Miguel Van Damme, de doelman die zijn lange strijd tegen leukemie verloor. De kerk was te klein om iedereen een plaats te geven en velen volgden buiten op groot scherm. De woorden van vrouw Kyana Dobbelaere grepen naar de keel.

“Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, maar ik zal beginnen bij het begin, toen we elkaar leerden kennen in 2014”, begon Kyana. “Ik zag in wat een prachtige jongen je was met een hart van goud. Alles klopte. We vulden elkaar zo goed aan. Jammer genoeg bleven we niet op onze roze wolk zitten.”

“We raapten al onze moed samen en bleven samen vechten. Talloze onderzoeken en duizenden autoritjes naar het ziekenhuis. Maar onze mooiste droom is ook mogen uitkomen op 21 mei 2021. We werden een trotse mama en papa van een prachtige dochter, ons Camille. Je hebt zolang gevochten om nog zolang bij ons te kunnen blijven, maar je was op. Ik beloof je om goed voor Camille te zorgen en ik zal haar vertellen wat een mooi persoon papa wel was. Rust nu maar zacht. Ik zie je graag, schatje."