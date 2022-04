Hein Vanhaezebrouck verwacht een lastige wedstrijd: "Cercle Brugge had kunnen meedoen voor Play-Off 1"

Hein Vanhaezebrouck verwacht zondag een lastige wedstrijd in en tegen Cercle Brugge. Volgens de coach van Gent had de vereniging kunnen meedoen voor Play-Off 1 indien ze bij de start van de competitie niet te veel punten hadden laten liggen.

Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit op de wedstrijd van zondag in het Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge. De coach van Gent verwacht een moeilijke wedstrijd. "Cercle Brugge is een moeilijk te bespelen ploeg. Daarnaast is op Brugge spelen altijd lastig. Dat heb ik ook met Anderlecht ervaren en dat zie je nu ook met het huidige Anderlecht en Club Brugge. Ze beschikken over een jonge groep met veel loopvermogen. Iedereen speelt voor iedereen", zegt Hein Vanhaezebrouck.

Volgens Hein had Cercle kunnen meedoen voor de top vier. "Ze spelen al heel het seizoen op niveau, maar tijdens de eerste fase hebben ze misschien te veel punten verloren ondanks goed voetbal. Anders hadden ze nu zeker in Play-Off 2 hebben gestaan en misschien de Champions Play-Off gehaald", besluit Hein Vanhaezebrouck.

Top vier

"Het gaat voor ons alle drie (Gent, Antwerp en Anderlecht) een moeilijke opdracht worden. Het kan zijn dat het zondag beslist wordt, anderzijds kan het zijn dat we tot de laatste speeldag in de reguliere competitie moeten wachten", vertelt Hein Vanhaezebrouck.