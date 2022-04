Boskamp is blij dat de stekker er is uitgetrokken: "We zullen nu wel een decennium van dat gezeik af zijn zeker?"

De BeNeLiga is definitief van de baan. In Nederland liepen ze er duidelijk niet warm voor, terwijl er bij ons wel topclubs waren die er voor wilden gaan. Johan Boskamp heeft er een duidelijke mening over.

In Nederland werd het idee altijd al lauw onthaald. Maar onze noorderburen lieten nu weten dat ze geen zin hebben om een gezamelijke competitie op te richten. Johan Boskamp is er maar al te blij om. “Zeker, al heb ik het allemaal nooit serieus genomen", zegt hij in HBvL.

"Al 25 jaar zijn ze bezig over de BeNeLiga, maar dat ding komt nooit van de grond. Ik lees dat het draagvlak niet groot genoeg was. Nou, dat was tien en twintig jaar geleden echt niet anders. We zullen nu wel weer een decennium van dat gezeik af zijn.”