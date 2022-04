Stadions in Qatar zijn uitgerust met sensorische kamers voor supporters met Autisme

De organisatie vermeldt dat voetbal voor iedereen toegankelijk moet zijn. "De kamers zijn de ideale omgeving voor de fans om van het voetbal te kunnen genieten" Zo zijn er ondersteunende technologieën, gedempte lichten en zacht speelgoed aanwezig in elke kamer.

Today is World Autism Awareness Day and in #Qatar2022 stadiums, sensory rooms are just one of the features that make football accessible to all.



Every fan matters #WorldAutismDay pic.twitter.com/in892HEXqH