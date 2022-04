Kompany hamerde op concentratie, maar... "We hadden het lawaai op de Theo Verbeecklaan wel gehoord"

'Don't believe the hype, don't believe the drama!' Het is de leuze die Vincent Kompany al een paar keer herhaald heeft, maar hij houdt er wel aan vast. Geen grote uitspraken van de Anderlecht-trainer achteraf. "Onze taak is om enthousiasme te creëren, maar ik wil nuchter realisme zien."

Anderlecht speelde als bezeten het eerste halfuur. Alles leek ook te lukken. Had de score in Cercle-Gent daar niks mee te maken? "Absoluut niet. Uiteraard wisten we het wel dat ze punten hadden laten liggen, want we hoorden ineens heel veel lawaai op de Theo Verbeecklaan. Ik vermoedde dat daar niet zoveel Gent-supporters stonden, dus we wisten het wel", lachte Kompany. "Maar dat is op geen enkel moment een factor geweest. We zijn gewoon heel geconcentreerd aan die match begonnen en de jongens voerden hun taken heel goed uit."

En nu winnen in Kortrijk en de eerste buit is binnen. Maar ook daar wou Kompany niet te diep op ingaan. "Dit verandert niks. Morgen moet Charleroi al gedaan zijn. We gaan proberen hetzelfde te doen als altijd: goeie voorbereiding, veel kansen creëren en ze ook afwerken. We gaan toewerken naar de volgende wedstrijd en willen die winnen. En wie zegt dat de anderen hun match gaan winnen?"

De glazen bol van Kompany werkt alvast, want hij voorspelde dat de concurrentie ging struikelen. "Ik heb wel niet gezegd dat we sowieso zes op zes gaan halen. En dat hebben we ook nog niet. Ik heb gezegd dat 'als' we zes op zes halen, we in de Champions' Play-offs gaan zitten."

Het enthousiasme was er wel niet minder om. De spelers gingen met een brede glimlach feesten met de supporters. "Je merkt dat ze nu weten hoe waardevol een zege is. Ik zou willen dat ze dat voelen na elke zege. Ik heb het al een paar keer mogen meemaken dat er in de laatste minuut van de laatste wedstrijd nog iets gebeurt. Je moet elke zege koesteren."