Olsson, die rode kaart vreesde, kreeg volgens Referee Department terecht geel: "Lage intensiteit"

Anderlecht won zondag vlot van Charleroi (4-0) en blijft zo in de running voor de Champions' Play-Offs. Op het uur hield paars-wit de adem even in bij een stevige ingreep van Kristoffer Olsson.

De Zweed van Anderlecht ging vol door op Charleroi-aanvoerder Marco Ilaimaharitra. Eric Lambrechts hield het bij een gele kaart voor Olsson, die na de match aangaf dat hij een rode kaart verwachtte voor zijn tackle. Maandag gaf het Referee Department duiding bij deze fase. De Bleeckere en co. gaan akkoord met de inschatting van Lambrechts, zo staat te lezen op de website van de KBVB. "Bij een duel in het midden van het terrein gaat Anderlecht-speler Olsson met de voet boven de grond naar de bal en raakt daarbij het been van Charleroi-speler Ilaimaharitra. De scheidsrechter geeft een gele kaart voor een roekeloze fout. Het Professional Refereeing Department ziet deze fout als een borderline situatie en steunt de beslissing van de scheidsrechter omdat het roekeloze contact een lage intensiteit heeft. Indien de scheidsrechter een rode kaart voor deze fout geeft dan verwacht het Referee Department geen VAR interventie omdat deze beslissing geen clear and obvious error is."