Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 33!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Jean Butez. Hij hield met heel wat reddingen zijn ploeg recht op bezoek bij OH Leuven en zo is Antwerp zeker van zijn stekje in play-off 1. Verrassend op basis van de prestatie van de rest van de ploeg.

Verdediging

Achterin was Gomez met een assist en goede partij van belang voor Anderlecht, terwijl Leistner de nul hield voor STVV door onder meer Gano en Vossen in de achterzak te steken. Sandy Walsh toonde zijn kunnen bij KV Mechelen.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast een erg sterk acterende Skov Olsen, terwijl Nielsen opnieuw de metronoom was van leider Union. Op de flanken posteren we met Ito en Benchaïb twee belangrijke mannen die ook scoorden.

Aanval

Voorin kiezen we voor Onuachu (3 goals), Somers (2 goals) en Cuypers (1 goal en veel geleverd werk), al hadden ook Zirkzee en/of Kouamé zeker gekund.

Dat levert dan onderstaand elftal op: